وزير خارجية النرويج يعرب عن استعداد بلاده لاستكمال دعم لبنان في المرحلة المقبلة

أعرب وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي، خلال لقائه المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية نواف سلام، عن استعداد بلاده لاستكمال دعم لبنان في المرحلة المقبلة.

واستقبل سلام وزير خارجية النرويج بعد ظهر اليوم السبت في بيروت، وبحثا الأوضاع الإقليمية والدولية.

وأعرب وزير خارجية النرويج عن استعداد بلاده "لاستكمال دعم لبنان في المرحلة المقبلة لمواجهة التحديات الراهنة".

من جهة أخرى، استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم السبت، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الخارجية النرويجي والوفد المرافق، بحضور سفيرة النرويج في لبنان هيلدي هار الستاد، "وتناول اللقاء عرض الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين البلدين".