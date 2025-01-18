الدفاع المدني في غزة: العودة لشمالي القطاع عبر محور نتساريم محظور

قال المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني في غزة محمود بصل، إن العودة إلى شمال القطاع عبر محور نتساريم «محظور».

وطالب في تصريحات لقناة «الجزيرة» مباشر، اليوم السبت، المواطنين بعدم الاستعجال بالعودة إلى شمال قطاع غزة خوفا من مخلفات الحرب.

وذكر أن «90% من منازل شمال القطاع دمرت بشكل كامل أو جزئي»، قائلًا إن «العودة إليها تشكل خطرا».

وأشار إلى أن «الاحتلال الإسرائيلي تعمد تدمير البنية التحتية في قطاع غزة».

وفي وقت سابق، أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة أنه منذ لحظة الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار حتى اليوم السبت، بلغ إجمالي عدد الشهداء 122 شهيداً، من بينهم 33 طفلاً و33 امرأة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 270.

وبحسب بيان الدفاع المدني فقد توزّع الشهداء على مناطق قطاع غزة كاملاً، فقد ارتقى 92 شهيداً في مدينة غزة، و19 في خان يونس، و10 في المنطقة الوسطى، وشهيدان في رفح جنوب القطاع.