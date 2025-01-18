أشرف عبد الباقي يعلن عن عمل يجمعه بعدد من النجوم في رمضان 2025

كشف الفنان أشرف عبد الباقي، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن عمل فني جديد يجمعه بعدد كبير من الفنانين، وهم: آسر ياسين، ومي عزالدين، ودياب، وأحمد خالد صالح، والعمل من إنتاج المنتج محمد سعدي، ومدير التصوير هيثم حسني، وإخراج تامر محسن.

ونشر عبد الباقي، عبر حسابه صور تجمعه بنجوم العمل وكتب: "آسر ياسين، أشرف عبد الباقي، مي عز الدين، دياب، أحمد خالد صالح، محمد سعدي المنتج، تامر محسن المخرج، هيثم حسني مدير التصوير، استنونا إن شاء الله في عمل مفاجأة في رمضان".

ومن المتوقع أن يكون هذا العمل هو مسلسل "الحب كله"، والذي يأتي في 15 حلقة، ويعرض في شهر رمضان المقبل، حيث مازال المسلسل في مرحلة التحضير النهائية، ويعكف المخرج تامر محسن على اختيار باقي أبطال المسلسل.