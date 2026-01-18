قطع الكهرباء عن آلاف السكان بمناطق تخضع لروسيا جنوب أوكرانيا جراء هجمات بمسيرات

انقطعت الكهرباء عن مئات الآلاف من السكان في المناطق التي تسيطر عليها روسيا في جنوب أوكرانيا اليوم الأحد، وفقا لما ذكرته السلطات التي عينتها موسكو هناك.

ومن ناحية أخرى، واصلت موسكو، قصفها المكثف لشبكة الكهرباء الأوكرانية في هجمات خلال الليل أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل، بحسب مسئولين أوكرانيين.

وقال حاكم منطقة زابوريجيا المعين من قبل الكرملين، يفجيني باليتسكي، عبر تطبيق تليجرام، إن أكثر من 200 ألف منزل في الجزء الخاضع لسيطرة روسيا من منطقة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا انقطعت عنها الكهرباء اليوم الأحد.

وأضاف باليتسكي، إن نحو 400 تجمع سكني انقطعت عنها الكهرباء نتيجة الأضرار التي لحقت بشبكات الكهرباء جراء هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية.

وتواصل روسيا استهداف شبكة الكهرباء الأوكرانية، خاصة في فصل الشتاء، منذ نحو أربع سنوات من الحرب.