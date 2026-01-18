إصابة 7 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في أنحاء متفرقة بغزة

أصاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ صباح الأحد، 7 فلسطينيين بالرصاص، في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، في مناطق انسحب منها الجيش بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

يأتي ذلك ضمن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة للاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025.

وفي أحدث التطورات، قال مصدر طبي في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، للأناضول، إن الشابة "إيمان بهاء العقاد" (19 عاما) أصيبت برصاصة إسرائيلية في الصدر وذلك خلال تواجدها بمنطقة المواصي (غرب)، واصفا جراحها بـ"المتوسطة".

وفي وقت سابق، أفاد المصدر الطبي ذاته بأن فلسطينيين اثنين أصيبا برصاص إسرائيلي في منطقة المواصي بخان يونس.

وفي حدث آخر، قال مصدر طبي في المستشفى المعمداني شرقي مدينة غزة، للأناضول، إن 3 فلسطينيين أصيبوا برصاص إسرائيلي في منطقة نتساريم جنوبي مدينة غزة.

فيما أفاد شهود عيان للأناضول، بأن مسيرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر" أطلقت نيرانها صوب الفلسطينيين الثلاثة.

ووسط القطاع، قال مصدر طبي في مستشفى "شهداء الأقصى"، إن فلسطيني أصيب برصاص إسرائيلي في الرأس، في مدينة دير البلح، واصفا إصابته بالخطيرة.

فيما قال شهود عيان إن مسيرة إسرائيلية أطلقت نيرانها صوب الفلسطيني الذي كان يتواجد في شارع المزرعة بدير البلح.

وبحسب شهود العيان، فإن كل المناطق التي وقعت فيها الإصابات سبق أن انسحب منها الجيش بموجب اتفاق وقف النار.

ومنذ سريان الاتفاق، ارتكبت إسرائيل مئات الخروقات حيث قتلت 464 وأصابت 1275 فلسطينيين، كما تقيد بشدة إدخال المواد الغذائية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في أوضاع مأساوية.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية في غزة منذ 8 أكتوبر 2023 أكثر من 71 ألف شهيد وما يزيد على 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.