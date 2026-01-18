اتهام صحفي تايواني برشوة ضباط عسكريين لتسريب معلومات إلى الصين

احتُجز صحفي في تايوان يوم السبت بتهمة رشوة ضباط في الجيش لتقديم معلومات عسكرية لأشخاص من البر الرئيسي للصين، في الوقت الذي تكثف فيه الجزيرة ذات الحكم الذاتي حملتها ضد التسلل المحتمل من الصين.

وذكر مكتب الادعاء العام في منطقة تشياوتو بتايوان في بيان، إن محكمة جزئية أمرت باحتجاز مراسل تلفزيوني يلقب بـ "لين" وخمسة ضباط عسكريين حاليين ومتقاعدين. ولم يحدد البيان هوية الصحفي، لكن قناة "سي تي آي تي في" أصدرت بيانا بشأن احتجاز مراسلها لين تشن-يو.

وقالت الشركة إنها لا تعرف تفاصيل القضية، لكنها دعت إلى عملية قضائية عادلة.

وبينما تلاحق تايوان بانتظام قضايا التجسس داخل الحكومة والجيش، فإن الاتهامات الموجهة ضد الصحفيين تعد أمرا غير معتاد.

وتقوم بكين، التي تدعي أن تايوان جزء من أراضيها وتهدد بالسيطرة على الجزيرة بالقوة إذا لزم الأمر، بزيادة الضغط العسكري ضد الجزيرة. وفي الشهر الماضي، أطلق الجيش الصيني تدريبات واسعة النطاق حولها لمدة يومين بعد إعلان واشنطن عن مبيعات أسلحة ضخمة لتايوان.

ويتهم المدعون لين بدفع مبالغ تتراوح بين عدة آلاف إلى عشرات الآلاف من الدولارات التايوانية (عشرات إلى مئات الدولارات الأمريكية) لضباط عسكريين حاليين مقابل تقديمهم معلومات لـ"أفراد صينيين". ولم يحدد المكتب هوية هؤلاء الأشخاص الصينيين أو ما إذا كانوا مرتبطين بالحكومة الصينية.

وداهمت السلطات مقار إقامة الصحفي وتسعة عسكريين حاليين ومتقاعدين يوم الجمعة في إطار تحقيق في انتهاكات لقوانين الأمن القومي والفساد في تايوان والكشف عن معلومات سرية. وقالت قناة "سي تي آي" إن مكاتبها لم تتعرض للمداهمة.

ووفقا لصفحة لين على فيسبوك، فقد كان مراسلا سياسيا ومذيعا يغطي أخبار الهيئة التشريعية في الجزيرة.