قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن مصر حققت الاكتفاء في الألبان الطازجة وألبان الشرب، وتصدر ما يزيد عن احتياجاتها من منتجات إلى الخارج.

وأضاف سليمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الأربعاء، أن هناك اهتمامًا غير مسبوق بمراكز تجميع الألبان، منوهًا إلى أن عددها بلغ 826 مركزًا في 14 محافظة فقط، مطلع يناير لعام 2020.

وأشار إلى أن السيد القصير، وزير الزراعة، وافق على إنشاء 10 مراكز جديدة في الأماكن التي تتمركز فيها الثروة الصناعية وصغار مربي ماشية الألبان في صعيد مصر، إضافة إلى 4 مراكز في محافظات؛ الفيوم وكفر الشيخ والبحيرة والغربية.

وأوضح رئيس قطاع الثروة الحيوانية بالزراعة، أن المراكز المنفذ التسويقي لصغار مربي ماشية ومنتجي الألبان الذين يمتلكون 60% إلى 80% من ماشية الألبان.

ولفت إلى أن الوزارة أدرجت أصحاب مراكز تجميع الألبان ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ للاستفادة من مبادرة البنك المركزي 5%؛ لتطوير ورفع كفاءة المراكز، قائلًا إن المبادرة تبسط وتيسر عملية الإقراض والتمويل.

وذكر سليمان، أنه لأول مرة يتم التنسيق بين الزراعة والإنتاج الحربي لتصنيع المعدات اللازمة لمراكز التجميع طبقًا للمواصفات القياسية، متابعًا أن الرئيس وجه بتحمل الدولة تكلفة إصدار شهادة الاعتماد الدولية لكل مركز، بما يعادل 50 ألف جنيه لكل واحد.

ووافق السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على تمويل وإقراض 17 مليون جنيه من خلال البنك الزراعي المصري؛ لتطوير ورفع كفاءة وتشغيل 15 مركزا لتجميع الألبان في 6 محافظات، وبذلك يصبح إجمالي ما تمت الموافقة على تمويله 134 مليون جنيه يستفيد منها 74 من أصحاب مراكز تجميع الألبان.