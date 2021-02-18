حبس ربة منزل لسرقتها مخدومتها بالأميرية

قررت نيابة الأميرية حبس ربة منزل، 4 ايّام على ذمة التحقيقات بتهمة ارتكابها جرائم سرقة لمشغولات ذهبية من داخل الشقق السكنية بأسلوب المغافلة.
ودلت تحريات مباحث القاهرة التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم، أن ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة الشرابية – لها معلومات جنائية، عثر بحوزتها "سلسلة ذهب، هاتف محمول، مبلغ مالي"، وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من داخل مسكن ربة منزل، بأسلوب المغافلة عقب إخبارها بأنها موظفة بالشؤون الاجتماعية وإيهامها بقدرتها على صرف معاشات شهرية لها.
وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمها بالسرقة، وبتطوير مناقشتها اعترفت بارتكاب 4 جرائم سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشادها ضبط مبلغ مالي من متحصلات جرائم السرقة بمسكنها، وأضافت بإنفاقها باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتها الشخصية.