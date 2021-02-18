حبس ربة منزل لسرقتها مخدومتها بالأميرية

قررت نيابة الأميرية حبس ربة منزل، 4 ايّام على ذمة التحقيقات بتهمة ارتكابها جرائم سرقة لمشغولات ذهبية من داخل الشقق السكنية بأسلوب المغافلة.

ودلت تحريات مباحث القاهرة التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم، أن ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة الشرابية – لها معلومات جنائية، عثر بحوزتها "سلسلة ذهب، هاتف محمول، مبلغ مالي"، وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من داخل مسكن ربة منزل، بأسلوب المغافلة عقب إخبارها بأنها موظفة بالشؤون الاجتماعية وإيهامها بقدرتها على صرف معاشات شهرية لها.

وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمها بالسرقة، وبتطوير مناقشتها اعترفت بارتكاب 4 جرائم سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشادها ضبط مبلغ مالي من متحصلات جرائم السرقة بمسكنها، وأضافت بإنفاقها باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتها الشخصية.