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استقرت أسعار الحديد، فيما ارتفعت أسعار الأسمنت بالأسواق المحلية في تعاملات اليوم الخميس.

وجاءت أسعار الحديد للطن الواحد، على النحو التالي:

حديد عز 13700 جنيه.

بشاي 13500 جنيه.

حديد العتال 13450 جنيها.

المراكبي 13300 جنيه.

حديد المصريين 13500 جنيه.

العشري 13300 جنيه.

حديد مصر ستيل 13300 جنيه.

وتراوح الارتفاع في أسعار الأسمنت ببعض الشركات، بين2 و8 جنيهات للطن الواحد، على النحو التالي:

أسمنت النصر 760 جنيها.

أسمنت أسيوط "الفهد" 750 جنيها.

لافارج للأسمنت "المخصوص" 760 جنيها.

أسمنت سيناء 740 جنيها.

أسمنت السويس 788 جنيها.

أسمنت حلوان 793 جنيها.

أسمنت مصر بني سويف 770 جنيها.