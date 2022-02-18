رئيس الجزائر يزور قطر غدا على مدار يومين

يقوم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يومي السبت والأحد بزيارة دولة إلى قطر بدعوة من أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقالت رئاسة الجمهورية في الجزائر، اليوم الجمعة، ان زيارة تبون، إلى قطر، تندرج في "إطار تعزيز العلاقات الأخوية، بين الشعبين الشقيقين، ودفع أطر التعاون الثنائي، قدما، بما يجسد متانة العلاقات وتجذرها بين قيادتي البلدين وشعبيهما".

وأبرز ذات المصدر، أن الرئيس تبون، سيشارك في القمة السادسة، لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، التي تنعقد في الدوحة.

وتعد قطر، ثالث دولة عربية يزورها تبون، في الأسابيع الأخيرة بعد كل من تونس ومصر.