كراوتش يهنئ محمد صلاح: يجب أن يكون فخورا لمعادلة رقمي!

علّق الإنجليزي، بيتر كراوتش، لاعب ليفربول وتوتنهام السابق، على معادلة نجمنا المصري، محمد صلاح، لإنجاز قياسي حققه المهاجم السابق خلال مسيرته، وذلك بعد هدف "مو" في شباك إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا.

وفاز ليفربول على إنتر ميلان، مساء الأربعاء، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما، على ملعب "جوزيبي مياتزا"، ضمن لقاءات ذهاب دور الـ16 بدوري الأبطال.

وبات صلاح بهدفه في شباك إنتر ميلان، ثاني لاعب يسجل أمام كل من ميلان وإنتر ميلان في نفس الموسم من دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد بيتر كراوتش مع توتنهام في موسم 2010/2011.

وقال كرواتش: "هذا هو الرقم القياسي الذي أراد صلاح الوصول إليه".

وأضاف عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أحسنت مو، يجب أن تكون فخورا للغاية".

That was the record he wanted



Well done Mo you should be so proud https://t.co/P6oLDOplm0