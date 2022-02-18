مستشار الرئيس الفلسطيني: حماس لا تمثل شيئا طالما خرجت عن الشرعية الوطنية

قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، إن "حركة حماس لا تمثّل شيئًا من فلسطين طالما هي خارج الشرعية الوطنية الفلسطينية".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حقائق وأسرار" الذي يُقدمه الإعلامي مصطفى بكري، عبر شاشة "صدى البلد"، أنّ الشرعية الفلسطينية هي منظمة التحرير التي وصفها بأنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وأوضح أنه لا يحق لأحد التحدث باسم الشعب الفلسطيني إلا تحت مظلة منظمة التحرير، وتابع: "(حماس) تهاجم مصر والسعودية والقيادة الفلسطينية، وتهاجم حتى من كان يتحالف معها وهي سوريا التي احتضتنهم فترة من الزمن".

وأكمل: "هؤلاء الناس - يقصد حماس - يدورون في فلك جماعتهم، وفي فلك فكرهم الضيق الفئوي الذي يحاول أن يختزل القضايا العربية والهوية العربية والإسلامية وفلسطين وهويتها ونضالها في أنفسهم".