إسبانيا: إصابات جراء اصطدام قطار ركاب برافعة جنوب شرق البلاد

قالت خدمات الطوارئ الإسبانية، اليوم الخميس، إن قطار ركاب اصطدم برافعة بناء في جنوب شرق البلاد، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح طفيفة.

وأكد متحدث باسم خدمات الطوارئ في منطقة مورسيا جنوب شرق إسبانيا لوكالة «رويترز»، أن القطار لم ينقلب ولم يخرج عن مساره.

ومن جانبها، أعلنت شركة تشغيل السكك الحديدية الإسبانية «أديف»، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، توقف حركة المرور على الخط بسبب «التعدي على البنية التحتية بواسطة رافعة لا تنتمي إلى السكك الحديدية»، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ويأتي الحادث بعد أيام من حادث تصادم قطار فائق السرعة مميت الأحد الماضي، والذي أسفر عن مقتل 43 شخصاً على الأقل، وحادثي تصادم آخرين في كاتالونيا يوم الثلاثاء.

وبدأت إسبانيا، ثلاثة أيام من الحداد الوطني، بعد كارثة اصطدام قطارين والتي أسفرت عن مقتل 41 شخصا على الأقل مساء الأحد في الأندلس جنوب البلاد، مع زيارة العائلة المالكة موقع الحادث دعما لأسر الضحايا والناجين.

وأعلنت حكومة إقليم الأندلس الثلاثاء، أن عدد الضحايا ارتفع إلى 41، موضحة أن 39 شخصا، بينهم أربعة أطفال، ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات.

وأضافت أن 13 شخصا، جميعهم بالغون، ما زالوا يتلقون العلاج في العناية المركزة.

والثلاثاء، خرج قطار ضواحي في العاصمة الإسبانية برشلونة، عن مساره بعد انهيار جدار محاذي للطريق وسقوطه على السكة، ما أسفر عن وفاة شخص واحد على الأقل وإصابة 37 آخرين، وفق ما أعلنت سلطات إقليم كتالونيا.

وأفادت خدمات الطوارئ في كتالونيا، بأن خمسة من بين المصابين الـ37 في الحادث أُصيبوا بجروح خطيرة، فيما وُصفت إصابة 6 آخرين بأنها أقل خطورة.

وقالت خدمات الطوارئ، إنها أرسلت 20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وإن المصابين نُقلوا إلى مستشفيات المنطقة.

وأضافت فرق الإطفاء في الإقليم، أن معظم المصابين كانوا في العربة الأولى من القطار.