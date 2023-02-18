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تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم وآخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.

وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم أخبار اليوم السبت 18 فبراير 2023، والتي جاء في مقدمتها:

السلع التموينية تعلن ممارسة لتوريد 4000 طن زيت خام محلي أبريل المقبل

أعلن الموقع الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت 18 فبراير، عن ممارسة محدودة، رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢؛ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

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وزير التجارة يبحث مع شركات فرص ومقومات الاستثمار في مصر فى مجال إنتاج زيت النخيل

التقى أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وفد إحدى كبريات الشركات الماليزية الذي يزور مصر حالياً للتعرف على فرص ومقومات الاستثمار في السوق المصري، وبحث إمكانيات قيام الشركة بانشاء مشروع لها في مصر في مجال إنتاج زيت النخيل، حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري ودعاء سليمه مدير إدارة التواصل المؤسسي بمركز تحديث الصناعة إلى جانب ممثلو السفارة الماليزية بالقاهرة.

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الخزانة العامة تتحمل 5 مليارات جنيه ضريبة عقارية عن القطاعات الصناعية والإنتاجية لـ3 سنوات

قال محمد معيط وزير المالية، إن الخزانة العامة للدولة تتحمل 5 مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية والإنتاجية لمدة 3 سنوات، كما تتحمل 6 مليارات جنيه سنويًا لدعم الكهرباء للصناعة، وسيتم إلغاء رسم التنمية والضريبة الجمركية عن استيراد مكونات المحمول لتشجيع صناعة التليفون المحمول في مصر، وفقا لبيان وزارة المالية اليوم.

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8 مليارات جنيه استثمارات أسيوط بخطة 22-2023 لتنفيذ 405 مشروعات تنموية

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة أسيوط بخطة عام 22/2023 تبلغ 8 مليارات جنيه، بنسبة زيادة 10% عن خطة 21/2022، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري (حياة كريمة)، مضيفة أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 405 مشروعات.

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150 قرية ضمن حياة كريمة في أسيوط يستفيد منها 2.4 مليون نسمة

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن عدد المراكز المستهدفة بالمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة في محافظة أسيوط 7 مراكز، وعدد القرى المستهدفة 150 قرية، ويبلغ عدد السكان المستفيدين 2.4 مليون نسمة.

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مستثمرو شرم الشيخ يطالبون بتأجيل تحصيل الديون لمدة عام

طالب مستثمرو شرم الشيخ، بتأجيل تحصيل الديون لمدة عام أو عامين؛ لتمكينهم من النهوض بالفنادق والمنشآت السياحية، وإنشاء غرف جديدة، ووضع خطة لجذب أسواق سياحية جديدة؛ لمضاعفة أعداد السائحين القادمين لمنتجعات جنوب سيناء وليست شرم الشيخ فقط.

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النقل الدولي ترحب بعودة المباحثات لتسيير خط الرورو بين مصر وإيطاليا للحاصلات سريعة التلف

رحب الدكتور عمرو السمدوني سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجيستيات بغرفة القاهرة التجارية، بعودة المباحثات بين مصر وإيطاليا، بشأن تسيير خط الـ"رورو"؛ لنقل الحاصلات الزراعية سريعة التلف بين الموانئ المصرية والإيطالية.

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استقرار أسعار الذهب بالأسوق المحلية وعيار 21 يسجل 1685 جنيها

استقرت أسعار الذهب بأسواق الصاغة المحلية، خلال تعاملات اليوم السبت 18 فبراير 2023، حيث سجل سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر 1685 جنيها، وفقا لنادي نجيب السكرتير السابق لشعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية.

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الدواجن تصل لـ91 جنيها للكيلو.. واستقرار البيض عند أعلى مستوياته

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدواجن تتفاوت بين المزارع المحلية، مشيرا إلى تراوح السعر بين 78 و81 جنيها عند باب المزرعة، خلال تعاملات اليوم السبت، 18 فبراير 2023، وتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 84 و91 جنيه.

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التضامن تحقق أعلى معدلات إنجاز في الاستجابة والانتهاء من الشكاوى

حققت وزارة التضامن الاجتماعي أعلى معدلات نسب إنجاز في التعامل مع الشكاوى الموجهة لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء خلال شهر فبراير الجاري.

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وزيرة التضامن تفتتح فعاليات مؤتمر الشراكة الأول للهلال الأحمر المصري

افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ونائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري، فعاليات مؤتمر الشراكة الأول للهلال الأحمر المصري، بحضور عدد من السفراء وممثلي المنظمات والهيئات الدولية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري والشركاء في العمل الإنساني.

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