نادي قطر يضم السويدي بهوي حتى نهاية الموسم

أعلن نادي قطر عن تعاقده مع اللاعب السويدي نبيل بهوي، بشكل رسمي لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجاري.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن اللاعب البالغ من العمر 32 عاما، سينضم لصفوف الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

وجاء التعاقد مع اللاعب ذو الأصول المغربية، ليكون بديلا للمحترف الكونغولي بين مالانجو الذي تعرض لإصابة ستبعده عن الفريق حتى نهاية الموسم.

وسبق للاعب خوض عدة تجارب احترافية في صفوف فرق دي جرافشاب الهولندي وأيك سولنا السويدي و جراسهوبرز السويسري وهامبورج الألماني والأهلي السعودي ، كما مثل منتخب السويد منذ عام 2014، في ثماني مباريات دولية، كما سبق له تمثيل منتخب السويد لأقل من 19 عاما.

يذكر أن نادي قطر يحتل حاليا المركز الرابع في ترتيب دوري نجوم قطر برصيد 22 نقطة، ويستعد لمواجهة السيلية يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الخامسة عشرة من المسابقة.