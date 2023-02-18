الهلال الأحمر السوري: ننتظر سماح المجموعات المسلحة للمساعدات بالدخول إلى إدلب

وصلت شحنة مساعدات إغاثية، مقدمة من الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي، صباح اليوم السبت، إلى العاصمة السورية دمشق لدعم متضرري الزلزال.

وقالت وكالة "سبوتنيك" إن هذه الشحنة هي الثانية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمتضرري الزلزال، وتسلمها رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري خالد حبوباتي بحضور القائم بأعمال السفارة الإيطالية في سوريا ماسيميليانو دانتونو، ورئيس عمليات المساعدات الإنسانية في الاتحاد الأوروبي في سوريا، لويجي باندولفي.

وصرح حبوباتي بأن هذه المساعدات سيتم العمل على إيصالها إلى جميع المناطق المتضررة في سوريا بما فيها المناطق التي لم يسمح للمنظمة حتى الآن بإيصال المساعدات لمتضرري الزلزال فيها.

وأضاف أن قافلة (سرمدا) التي تم تجهيزها لإغاثة المتضررين في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية في محافظة إدلب شمالي غرب البلاد، لا تزال تنتظر السماح لها بالدخول من قبل المجموعات المسحلة المسيطرة على المنطقة.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أعلن مصدر في مكتب الأمم المتحدة في سوريا، (للمرة الثالثة خلال أيام)، إلغاء تسيير قوافل المساعدات من مناطق سيطرة الدولة السورية إلى مناطق سيطرة المجموعات المسلحة شمال غرب البلاد، دون ذكر الأسباب.

وكان من المقرر القافلة أن تدخل يوم الأحد الماضي 14 شاحنة محملة بالمساعدات العاجلة، عبر معبر "سراقب/ ترنبة" ضمن استجابة الحكومة السورية لمساعدة المتضررين في مناطق سيطرة المجموعات المسلحة، إلا أن الجهات الأممية فشلت بالحصول على ضمانات بعدم التعرض لها في مناطق سيطرة "جبهة النصرة"، وفق الوكالة الروسية.