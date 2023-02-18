بلينكن: نحذر الصين من تقديم أي مساعدة عسكرية إلى روسيا ونتابع ذلك بعناية شديدة

أنذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بكين، بأن مساعدتها المحتملة لروسيا "مشكلة في غاية الخطورة"، وأن "هناك أشياء لا يمكن ولاينبغي للصين أن تفعلها لعرقلة الغرب".



وجاءت تصريحات بلينكين اليوم السبت في "مؤتمر ميونخ للأمن" في تعليقه على الوضع في أوكرانيا، بحسب موقع " روسيا الثوم" الاخباري.



وقال: "نعني بهذا توفير معدات عسكرية لروسيا أو التحايل المنهجي على العقوبات (الخاصة بالغرب) والتي تهدف للضغط على روسيا من أجل وضع حد لهذا العدوان".



وبحسب بلينكن فإن "الرئيس جو بايدن أوضح ذلك تماما للرئيس الصيني شي جين بينج تقريبا منذ اليوم الأول"، بعد أن شنّت روسيا العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.



ولفت بلينكين إلى أن المكالمة عبر الفيديو هذه بين قادة الصين والولايات المتحدة جرت بعد حوالي 2-3 أسابيع من بدء العملية الروسية الخاصة.



وتابع قائلا: "وقد أوضحنا لزملائنا الصينيين طوال الوقت بعد ذلك أننا سنعتبر أي مساعدة عسكرية أو تهرب من العقوبات الغربية ضد موسكو مشكلة خطيرة للغاية بالنسبة لنا وللعديد من البلدان الأخرى في العالم".



وقال بلينكين "حتى الآن، واستنادا إلى المعلومات المتوفرة لدينا، لم تقم الصين بشكل منهجي بتزويد روسيا بالمعدات العسكرية أو الالتفاف على العقوبات. لكنّنا نتابع ذلك بعناية شديدة."