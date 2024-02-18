بابا الفاتيكان يصلي من أجل السلام في السودان وشمال موزمبيق

حث بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، اليوم الأحد، زعماء العالم على الدفع من أجل السلام في السودان وشمال موزمبيق بعد أن تعرضت كنيسة كاثوليكية هناك لهجوم وإضرام النيران بها، بحسب ما أوردته بوابة الأخبار الرسمية "فاتيكان نيوز".

وأطلق البابا فرنسيس دعوته اليوم، بعد صلاة التبشير الملائكي التقليدية، التي يؤديها البابا من نافذة القصر الرسولي ظهر كل أحد (1100 بتوقيت جرينتش) في ساحة القديس بطرس.

وأشار البابا، إلى مرور عشرة أشهر على اندلاع الصراع في السودان، ما أدى إلى وضع إنساني خطير.

وقال: "أنا أطلب مجددا من الأطراف المتحاربة وقف هذه الحرب، التي تسبب الكثير من الضرر للشعب ولمستقبل البلاد.. دعونا نصلي من أجل إيجاد طرق للسلام قريبا لبناء مستقبل السودان العزيز".

وعلى صعيد متصل، أعرب بابا الفاتيكان عن أسفه إزاء تصاعد "العنف ضد السكان العزل، وتدمير البنية التحتية، وانعدام الأمن على نطاق واسع" في منطقة "كابو ديلجادو" شمالي موزمبيق.