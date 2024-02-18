سول وواشنطن وطوكيو تعتزم تعزيز موقفها ضد كوريا الشمالية في اجتماعات مجموعة العشرين

من المتوقع أن تعزز كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، موقفها القوي ضد كوريا الشمالية، حيث من المرجح أن يجتمع وزراء خارجية الدول الثلاث على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في مدينة "ريو ديجانيرو" البرازيلية خلال الأسبوع الجاري.

ومن المرجح أن يعقد وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو تيه-يول، محادثات ثنائية منفصلة مع كل من نظيريه الأمريكي أنتوني بلينكن والياباني يوكو كاميكاوا. وستكون هذه أول محادثات وجها لوجه يجريها تشو منذ توليه مهام منصبه الشهر الماضي.

وستأتي المحادثات، إذا تم عقدها، في أعقاب مجموعة من الأحداث الدبلوماسية والجيوسياسية الأخيرة، منها إقامة علاقات دبلوماسية بين كوريا الجنوبية وكوبا، وبيان أصدرته كوريا الشمالية الأسبوع الماضي حول إمكانية إصلاح العلاقات مع اليابان، واستفزاز بيونج يانج المحتمل احتجاجا على التدريبات العسكرية المقررة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وقالت كيم يو-جونج، الشقيقة القوية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون، في الأسبوع الماضي، إن كوريا الشمالية واليابان يمكنهما بدء مستقبل جديد معا إذا اتخذت طوكيو قرارا سياسيا لتمهيد مسار جديد لإصلاح العلاقات من خلال "سلوك مهذب وعمل جدير بالثقة".

وذكرت تقارير، أن سول تعتقد أن التغيير المفاجئ في لهجة بيونج يانج ضد طوكيو قد يهدف إلى محاولة خلق صدع في العلاقات بينها وبين سول، خاصة بعد إقامة علاقات دبلوماسية بين سول وهافانا التي حافظت على علاقات أخوية وثيقة مع بيونج يانج منذ عقود.

كما أفادت تقارير بأن حكومة كوريا الجنوبية تشعر بالحاجة إلى ترسيخ الوحدة بين الدول الثلاث، خاصة في الفترة التي تسبق التدريبات المشتركة واسعة النطاق المقررة في الشهر المقبل، والتي قد تؤدي إلى استفزاز كوريا الشمالية.

ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في مدينة ريو ديجانيرو البرازيلية يومي الأربعاء والخميس المقبلين لمناقشة مجموعة من القضايا مثل دور مجموعة العشرين وسط التحديات الجيوسياسية والحوكمة العالمية.