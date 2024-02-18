مديرية التعليم بالقاهرة: اكتشاف المواهب فى جميع الأنشطة للارتقاء بهم داخل المدرسة

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تفقد اليوم أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة مدرسة كوبرى القبة الابتدائية التابعة لإدارة حدائق القبة التعليمية، وتابع الفصول التعليمية ومستوى الكتابة والقراءة لدى طلاب مرحلة رياض الأطفال.

وتفقد موسى، فصول بالصف الثانى الابتدائي وحضر حصة اللغة العربية والرياضيات وناقش الطلاب حول مدى استفادتهم من التحصيل المدرسى بالمدرسة، وأجرى حوارا مع المعلمين داخل الفصول الدراسية لمناقشة الاستراتجيات الحديثة فى التدريس وتطوير الأداء التدريسي، مؤكدا ضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالعملية التعليمية ومتابعة تطوير الأداء التدريسى للمعلمين داخل الفصول للحصول على نتائج إيجابية بشكل أسرع ومناقشة السلبيات والمعوقات محاولة ايجاد حلول وفقا للامكانيات المتاحة.

وتفقد الأنشطة التربوية داخل المدرسة (رياضية_ فنية _ ثفافية)، مشددا على الإلتزام بضرورة اكتشاف المواهب فى جميع الأنشطة للارتقاء وتنمية مواهبهم داخل المدرسة من خلال اكتشاف المعلمين لموهبتهم بما يساهم بالنفع والفائدة والارتقاء بالعملية التعليمية.