أعلنت حركة "جيل زد 212" الشبابية بالمغرب، الثلاثاء، تعليق مظاهراتها المطالبة بإصلاح التعليم والصحة ومحاربة الفساد، حتى بعد غد الخميس، قبيل الخطاب الملكي المقرر خلال افتتاح البرلمان الجمعة المقبل.

جاء ذلك في بيان للحركة التي تنظم مظاهرات في عدة مدن مغربية منذ 10 أيام، نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت عبرت فيه الحكومة أكثر من مرة، عن استعدادها للحوار مع هؤلاء الشباب.

وقالت "جيل زد 212" في بيانها، إن "حركة الاحتجاجات ستتوقف مؤقتا حتى الخميس".

وأضافت أن قرارها جاء "بعد اتفاق أغلبية المشاركين في التظاهرات، ومراجعة الوضع الراهن بدقة، بهدف إعادة التنظيم والتخطيط لضمان فعالية أكبر يوم الخميس، قبيل اجتماع البرلمان المقرر يوم الجمعة مع الخطاب الملكي".

وبحسب مراقبين، من المنتظر أن تكون الجمعة المقبلة فيصلا، حيث يترقب الرأي العام الخطاب الملكي خلال افتتاح البرلمان، إذ تبقى سيناريوهات مستقبل الحكومة مفتوحة على كل الاحتمالات.

وأوضح بيان "جيل زد 212" أن "هذا التوقف ليس تراجعا عن المطالب، بل خطوة استراتيجية لتعزيز قوة صوت الشباب الجماهيري وضمان وصوله بشكل واضح ومؤثر".

وجددت الحركة مطالبها بإقالة الحكومة ومحاسبتها، وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم، والإفراج عن الموقوفين على خلفية المظاهرات.

وأمس الاثنين، ولليوم العاشر، شهدت مدن مغربية مظاهرات سلمية، وذلك بعد مواجهات دامية الأسبوع الماضي أسفرت عن مقتل 3 محتجين وإصابة مئات من المحتجين ورجال الأمن، إلى جانب خسائر مادية وتوقيفات واسعة، وفق ما أعلنت السلطات.

ويقود تلك المظاهرات شباب من "جيل زد 212" المولودين بين منتصف تسعينات القرن الماضي والسنوات الأولى من القرن الحالي، في أوج ثورة التكنولوجيا الحديثة والإنترنت.

وخلال الأيام الماضية، كثف الوزراء حضورهم بالقنوات الرسمية في محاولات لاستيعاب الشارع، وتقديم إجابات عن القضايا المطروحة.

وفي رده على مطلب إقالة الحكومة، اعتبر الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، أن "الحكومة لم ترتكب فضائح كبيرة لحلها، وهي تعمل بجدية".

وأضاف في برنامج مع إذاعة "ميد راديو" (خاصة)، الاثنين، أن "المواطن المغربي منح صوته للحكومة على أساس إدارة الشأن العام لمدة 5 سنوات (2021-2026)، وهو مسار سياسي معتمد وفق الانتخابات السابقة".

وانتقد ما سماه "محاولات تبخيس العمل الحكومي ورغبة البعض في التقليل من شأنه"، مضيفا أن "مطالب الشباب معقولة، والحكومة مستعدة للحوار معهم".

ولفت إلى أن "هناك تجاوبا حكوميا مع مطالب الشباب من خلال اللقاءات وتحرك بعض الوزراء إلى مدن".

بدوره، قال وزير الشباب والثقافة والتواصل المهدي بن سعيد، إنه طلب لقاء عدد من الشباب المنتمين إلى "جيل زد" من أجل مناقشة القضايا المطروحة، لكنه لم يتلق أي رد منهم.

وفي برنامج حواري بقناة "ميدي1 تي في" المحلية، الاثنين، أعلن بن سعيد استعداده للحوار مع هؤلاء الشباب من أي منصة يختارونها.