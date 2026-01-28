غرامة 588 ألف دولار على مدينة ملاهي سويدية بسبب حادث خروج قطار عن مساره عام 2023

فرضت غرامة بنحو 588 ألف دولار على مدينة ملاهي سويدية، اليوم الأربعاء، على خلفية حادث خروج قطار ملاهي عن مساره في عام 2023، والذي أسفر عن مقتل راكب واحد وإصابة تسعة آخرين، من بينهم عدة أطفال.

ووقعت المأساة في 25 يونيو 2023، على متن قطار الملاهي "جيتلاينر" في مدينة ملاهي "جرونا لوند".

وأشار شهود عيان، إلى مشهد فوضوي، إذ بدا أن مقدمة القطار قد خرجت عن القضبان قبل أن تتوقف، في حين مالت إحدى العربات نحو الأرض، وقُذِفَ ثلاثة أشخاص خارج القطار.

وقضت محكمة مقاطعة ستوكهولم، اليوم الأربعاء، بأن ذراع الدعم في قطار "جيتلاينر"، وهو عنصر أساسي للسلامة، انكسرت في العربة الأولى؛ ما أدى إلى اصطدام الهيكل السفلي للقطار بوصلات المسار، وتسبب في توقف مفاجئ وعنيف أدى إلى قذف الركاب، كما انكسرت عدة أحزمة أمان.

وخلصت المحكمة، إلى أن إدارة مدينة ملاهي جرونا لوند تصرفت بإهمال عند طلب تصنيع أذرع دعم جديدة، بسبب نقص التوثيق الفني، كما لم تضمن أن الأعمال قد تم تنفيذها بواسطة لحام مؤهل.

ولم ترد جوتنبرجس ميكانيكا، أو لا جرونا لوند، التي أُمرت أيضا بدفع تعويضات غير محددة للضحايا، فورا على طلبات للتعليق.

وتقع ملاهي جرونا لوند في جزيرة قرب وسط مدينة ستوكهولم، وقد افتتحت في عام 1883، وهي من أشهر مدن الملاهي في السويد.