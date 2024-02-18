الشرطة الألمانية تطرح تقييما أمنيا إيجابيا للنسخة الستين لمؤتمر ميونخ

طرحت الشرطة الألمانية في ولاية بافاريا تقييما أمنيا إيجابيا لفعاليات مؤتمر ميونخ للأمن، وذلك بمناسبة انتهاء النسخة الستين من أهم مؤتمر للسياسة الأمنية في العالم والذي كانت فعالياته انطلقت في العاصمة البافارية أول أمس الجمعة.

وأوضحت الشرطة اليوم الأحد، أن عدد البلاغات الجنائية التي تم تسجيلها في سياق فعاليات المؤتمر، الذي حضره نحو 50 زعيم دولة، لم يزد عن أربعة بلاغات.

وذكرت الشرطة أنها قامت بمراقبة وتأمين ما مجموعه 20 تجمعا و50 ندوة في مؤتمر ميونخ، الذي استغرق ثلاثة أيام.

وأضافت الشرطة أنها استعانت بنحو 5000 شرطي من عدة ولايات ألمانية لتأمين فعاليات المؤتمر، وأنها قامت بفحص وتشميع ما مجموعه نحو 1200 غطاء صرف صحي، وأقامت 800 حاجز أمني، واتخذت تدابير حماية في 18 فندقا.

وقالت إنها سحبت 120 سيارة لمخالفتها قواعد صف السيارات حيث تم صفها في المنطقة المحظورة، كما قامت الشرطة بتحرير 200 غرامة مالية تحذيرية.