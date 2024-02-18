 ثروت سويلم: رابطة الأندية تُقدم كل الدعم لـ حسام حسن - بوابة الشروق
الأحد 18 فبراير 2024 6:24 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

ثروت سويلم: رابطة الأندية تُقدم كل الدعم لـ حسام حسن

الشروق
نشر في: الأحد 18 فبراير 2024 - 6:15 م | آخر تحديث: الأحد 18 فبراير 2024 - 6:15 م

كشف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة ، عن طلبات حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول ، بعد توليه المهمة خلال المرحلة الحالية.

وقال ثروت سويلم فى تصريحات إذاعية:" حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لابد أن يعلم أن رابطة الأندية خلفه تمامًا، من أجل نجاح منتخب مصر وتحقيق إنجازات كبيرة للكرة المصرية ، ونجاح المنتخب الوطني.

واضاف:" حسام حسن طلب أيام زيادة فى المعسكر المقبل فى مارس، والذي صمم علي أن يكون مبكرا من أجل أن يكون هناك وقت مع اللاعبين.

وتابع:" رابطة الأندية تدعم حسام حسن المدرب الوطني لمنتخب مصر وان شاء الله يكون موفق.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك