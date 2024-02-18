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أعداد جريدة الشروق
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مسلحون يهاجمون عدة نقاط عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية

د ب أ
نشر في: الأحد 18 فبراير 2024 - 9:56 ص | آخر تحديث: الأحد 18 فبراير 2024 - 9:56 ص
هاجم مسلحون عدة نقاط عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية ( قسد) في ريف دير الزور الشرقي بشرق سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد.

وقال المرصد، ومقره لندن في بيان صحفي اليوم الأحد: "شن مسلحون محليون هجوماً على نقطة مصفاة مياه البوبدران التي تتمركز فيها قوات سوريا الديمقراطية، ونقاط في بلدة السوسة في ريف دير الزور الشرقي".

ووفق المرصد، "شن المسلحون أيضا  هجوماً على نقطتي الثابت ومنزل غازي في بلدة الطيانة ونقطة محطة البوعواد بريف دير الزور الشرقي، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة".

وأشار المرصد إلى أن مسلحين محليين شنوا هجوما يوم الأربعاء الماضي بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة استهدفوا خلاله عدة نقاط عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية منتشرة على السرير النهري في قرية الهرموشية بريف دير الزور الغربي.

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