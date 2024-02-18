جانتس: إذا لم يعد الرهائن إلى ديارهم بحلول شهر رمضان فالحرب ستمتد إلى رفح

قال الوزير وعضو مجلس الحرب الإسرائيلى، بيني جانتس، في خطاب ألقاه أمام زعماء يهود أمريكيين، إنه "إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن، الذين تم اقتيادهم إلى غزة في 7 أكتوبر، بحلول الوقت الذي يبدأ فيه شهر رمضان لدى المسلمين في نحو الأسبوع الثاني من شهر مارس، فإن إسرائيل ستوسع القتال ليشمل رفح أيضا".



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جانتس قوله إن "أمام حماس خيار، يمكنهم الاستسلام، وإطلاق سراح الرهائن، ومن ثم يمكن لسكان غزة الاحتفال بشهر رمضان".



وذكرت وكالة بلومبرج أن جانتس يعارض الاعتراف من جانب واحد بدولة فلسطينية.



وذكر جانتس أنه في أعقاب 7 أكتوبر، فإن الإجراءات الأحادية مثل الاعتراف بدولة فلسطينية ليست هي السبيل إلى استقرار إقليمي وتسويات سياسية.