وكيل وزارة الصحة يطلق شارة بدء حملة حقك تنظمي بالشرقية

أطلق الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الأحد، شارة بدء فاعليات الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية (حقك تنظمي) بمحافظة الشرقية، من داخل وحدة طب الأسرة ببني شبل التابعة للإدارة الصحية بالقنايات، والتي يتم تنفيذها خلال الفترة من 18 إلى 28 فبراير 2024 على مرحلتين.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في بيان اليوم، أن المرحلة الولى من الحملة تستمر لمدة 5 أيام في الفترة من 18 حتى 22 فبراير الجاري، وتضم 10 إدارات صحية بالمحافظة، وهي: القنايات، وأولاد صقر، ومشتول السوق، وأبو كبير، والحسينية، والعاشر من رمضان، والإبراهيمية، ومنشأة أبو عمر، بلبيس، وأبو حماد.

وأضاف أن حملة حقك تنظمي تشمل خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل وفحص بالسونار وكشف النساء بالإضافة إلي الكشف الطبي في تخصصات الباطنة والأطفال.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة عايدة عطية مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، أن الحملة تستهدف تقديم خدماتها مجانا لجميع السيدات، وأن المرحلة الأولي تقدم الخدمة من خلال 232 عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات مدعمة بخدمة الأخصائي، و12 عيادة طبية متنقلة لضمان وصول الخدمة إلي المناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقري بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة 100 طبيب مدرب، و303 ممرضات، و414 رائدة ريفية ومثقفة سكانية.

وأشار محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، إلى أن المرحلة الثانية من الحملة تنطلق خلال الفترة من 24 إلى 28 فبراير، وذلك في 9 إدارات صحية، وهي: الزقازيق، وكفر صقر، وههيا، ومنيا القمح، وفاقوس، وديرب نجم، والصالحية الجديدة، والقرين، وصان الحجر.