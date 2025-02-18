الاحتلال يصعد عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها

صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها المتواصل لليوم الـ22 على التوالي، واليوم التاسع على مخيم نور شمس، وسط تدمير إضافي للشوارع والبنية التحتية وهدم وحرق للمنازل.

وأفادت مرسل وفا بأن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية من آليات وجرافات ثقيلة إلى المدينة ومخيميها، وشرعت بتجريف واسع للشوارع وتخريب للممتلكات.

وفي الحي الشرقي من مدينة طولكرم، خاصة في منطقة شارع المقاطعة حتى مفترق أبو صفية والمسلخ البلدي، جرفت قوات الاحتلال الشوارع في تلك المناطق، وألحقت دمارا كبيرا في البنية التحتية، والأشجار والمركبات، وأغلقت بعض المداخل بسواتر ترابية.

وفي تطور لاحق، شددت قوات الاحتلال مساء اليوم من حصارها للحي الشرقي، ومنعت سكانه من الخروج من منازلهم، وأجبرت أصحاب المحلات التجارية على إغلاقها، ولاحقت المواطنين وأوقفت عددا منهم ودققت في هوياتهم وحققت معهم ميدانيا، ونكلت بهم.

وفي مخيم طولكرم، واصلت قوات الاحتلال تجريف الشوارع والمنازل ملحقة أضرارا فادحة فيها، إضافة إلى حرق منازل في حارة السمران منها منزل الشهيد وسيم عنبر، بالتزامن مع سماع أصوات إطلاق نار وانفجارات.

وقال شهود عيان لـ"وفا"، إن الوضع في مخيم طولكرم يزداد صعوبة، وسط حالة من الخوف والهلع أصابت الأهالي الذين بقوا في منازلهم على أطرافه خاصة في حارة المطار، إضافة إلى نقص حاد في المستلزمات الأساسية والضرورية من طعام وماء وأدوية وحليب.

وأضاف شهود العيان أن قوات الاحتلال تلاحق كل يخرج من منزله أو من يحاول العودة إلى المخيم، وتطلق النار صوبه، وتوجه الطائرات المسيرة نحوه لتصويره.

وأكدوا أنه لم يبق أي شيء داخل المخيم على حاله، فقوات الاحتلال تتعمد تحطيم محتويات المنازل وإلقاء كل ما بداخلها إلى الخارج من أدوات كهربائية وأثاث وملابس، مع تخريب ممنهج وتدمير لكل مناحي الحياة في المخيم.

وفي السياق ذاته، واصلت قوات الاحتلال حصارها الخانق لمخيم نور شمس، تخلله تدمير إضافي للبنية التحتية بشكل كامل، ومداهمات واسعة للمنازل وتخريب محتوياتها، وهدم وتجريف منازل أخرى في حارات المنشية، والجامع، والجورة، والشهداء، والمدارس، وإغلاق مداخل المنازل والمحال التجارية بالسواتر والركام.

وتزامنت هذه الاعتداءات مع إطلاق قوات الاحتلال للرصاص الحي وأعمال تفجير بين الفينة والأخرى، وتحليق لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

وكانت قوات الاحتلال قد أقامت حاجزا على شارع نابلس الواصل بين مخيمي طولكرم ونور شمس، وأوقفت المركبات ودققت في هويات ركابها وحققت معهم واحتجزت عددا منهم، كما داهمت منازل في المنطقة وفتشتها، واستولت على منزلين وحولتهما لثكنتين عسكريتين.

وتواصلت اليوم جهود الإغاثة من الجهات المختصة في طولكرم، التي عملت على إيصال المواد الغذائية والأدوية والمياه إلى عدد من العائلات المحاصرة داخل مخيم نور شمس، في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها بسبب عدوان الاحتلال.

كما أخلت طواقم الهلال الأحمر عددا من المسنين والمرضى من المخيم، وأوصلتهم لمراكز الإيواء في المحافظة.