مستشار ألمانيا المحتمل يطالب بمشاركة ألمانية قوية في مفاوضات مستقبل أوكرانيا

أكد مرشح الاتحاد المسيحي لمنصب المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، ضرورة أن يكون لألمانيا مشاركة قوية في المفاوضات حول مستقبل أوكرانيا.

ويتزعم ميرتس حاليا الحزب المسيحي الديمقراطي (أكبر حزب معارض في ألمانيا) الذي يُكَوِّن مع شقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ما يعرف بالاتحاد المسيحي، كما يتزعم أيضا كتلة الاتحاد المسيحي في البرلمان الألماني في برلين.

ويخوض ميرتس الانتخابات البرلمانية المبكرة يوم الأحد المقبل كمرشح مشترك للاتحاد المسيحي على منصب المستشار منافسا للمستشار الحالي أولاف شولتس (مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، ويعتبر ميرتس المرشح الأوفر حظا للفوز بهذا المنصب وفقا لاستطلاعات الرأي.

وخلال فعالية انتخابية في مدينة هاله شرقي ألمانيا، قال ميرتس اليوم الثلاثاء إنه يجب على ألمانيا أن تضطلع بدور قيادي أٌقوى داخل الاتحاد الأوروبي، وأن تضمن "ألا تجلس على الهامش"، بل أن تعمل كفاعل رئيسي في استعادة السلام.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد حالة من الجمود استمرت على مدار فترة طويلة منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، تعمل الإدارة الأمريكية حاليًا على إخراج روسيا من عزلتها بهدف إطلاق محادثات سلام، لكن بدون إشراك كييف وكذلك أوروبا فيها.

وتطرق ميرتس في حديثه إلى روسيا قائلا إنها دولة أوروبية تاريخيًا وثقافيًا، لكنها حاليًا تخضع "لحكم استبدادي وعدواني".

وأضاف أنه سيأتي يوم يجب فيه القيام بمحاولة جادة لاستعادة التعايش الجيد مع روسيا، لكنه رأى أن ما يجب فعله في الوقت الحالي، هو الدفاع عن النفس" إذا أردنا أن نحافظ على ما نفهمه على أنه مجتمع حر وديمقراطي".