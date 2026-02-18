مياه مطروح: تنظيم ندوة توعية عن ترشيد الاستهلاك للعاملين بالهيئة المصرية للاتصالات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نظمت شركة مطروح لمياه الشرب والصرف الصحي، ندوة توعوية للعاملين بالهيئة المصرية للاتصالات بمطروح؛ للتأكيد على أهمية ترشيد استهلاك المياه، وحماية شبكات الصرف الصحي كمكون رئيسي للبنية التحتية وصحة المجتمع.

وتناولت الندوة، إرشادات عملية حول السلوكيات اليومية في ترشيد المياه، والطرق السليمة للتعامل مع شبكات الصرف لتجنب الإضرار بها أو انسدادها.

وأعرب العاملون بالهيئة، عن تقديرهم للمعلومات القيمة التي تضمنتها الندوة، مؤكدين التزامهم بتطبيقها ونشر الوعي بها.

وتأتي هذه الفعالية ضمن استراتيجية الشركة المستمرة لتعزيز الشراكات المجتمعية، وبناء ثقافة المسئولية المشتركة تجاه الموارد الحيوية والمرافق الأساسية في محافظة مطروح.