أوكرانيا تعلن فرض عقوبات على رئيس بيلاروسيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، فرض بلاده عقوبات على رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو.

وأوضح زيلينسكي، في تدوينة عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن بلاده بدأت تطبيق حزمة عقوبات بحق لوكاشينكو.

وأشار إلى أن أوكرانيا ستواصل العمل من أجل تدويل العقوبات المذكورة، قائلا: "سنعمل مع شركائنا من أجل أن يكون لها تأثير عالمي".

واتهم زيلينسكي لوكاشينكو، بدعم روسيا في الحرب ضد أوكرانيا، وقال إن "أكثر من 3 آلاف شركة بيلاروسية وُضعت في خدمة الحرب الروسية، وتقوم بتوريد معدات وتجهيزات ومكونات مصنفة على أنها بالغة الأهمية".

وأضاف أن لوكاشينكو سمح بنشر أنظمة الصواريخ الباليستية الفرط صوتية متوسطة المدى الروسية "أوريشنيك" في بيلاروسيا.

كما قال إن روسيا أنشأت في بيلاروسيا عام 2025 مركزا لتوجيه الطائرات المسيرة التي تستخدمها في هجماتها على أوكرانيا.

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب البيلاروسي على إعلان الرئيس الأوكراني.

ومنذ 24 فبراير 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شئونها.