رئيس وزراء هولندا: لا نستبعد أن يكون الدافع وراء حادث إطلاق نار أوتريخت إرهابياً

أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته أن الدافع وراء حادث إطلاق النار في مدينة أوتريخت، لم يتضح حتى هذه المرحلة، مضيفا أنه لا يستبعد أن يكون الدافع إرهابياً.

وقال روته - في مؤتمر صحفي نقلته قناة (فرانس 24) الإخبارية، اليوم الاثنين- إن السلطات تبذل قصارى جهدها للقبض على المشتبه به في أسرع وقت ممكن، مضيفا أنه إذا كان هذا الهجوم إرهابياً فسيكون هناك ردا واحدا ممكنا وهو أن تسود سيادة القانون والديمقراطية وأن يكونا أقوى من التعصب.

وأعرب رئيس الوزراء الهولندي عن تعاطفه مع أسر الضحايا وأصدقائهم.

يُذكَّر أن الشرطة الهولندية كانت قد أعلنت أن منفذ إطلاق النار على قطار كهربائي في مدينة أوتريخت، الذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، يدعى "جوكمان تانيس"، ويحمل الجنسية التركية، ويبلغ من العمر 37 عاما.

كما رفعت الشرطة العسكرية الهولندية حالة التأهب إلى "الدرجة القصوى" في المطارات الهولندية والمباني الحيوية.