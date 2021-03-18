تراجع أسعار الدولار فى البنوك بنهاية تعاملات اليوم

تراجعت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم فى البنوك المحلية، حيث تراجع الدولار بنحو قرشا واحدا فى بنكي الأهلي المصري، ومصر ليصل إلى15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية ليسجل 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه، كما تراجع قرش واحد فى كل من البنك التجاري الدولي، والبركة، والعربي الأفريقي، وقناة السويس ليصل إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

تراجعت العملة الأمريكية بنحو قرشين فى بنك التعمير والإسكان ليصل إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

فيما استقرت العملة الخضراء للبيع، وفى بنكي كريدي أجريكول، ومصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.