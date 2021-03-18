ضبط 221 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 80 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

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ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، 221 قطعة سلاح ناري ونفذت 80 ألف حكم قضائي متنوع، خلال 24 ساعة.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملاتها الأمنية تنفيذا لتوجهيات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملات التي أشرف عليها اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، خلال 24 ساعة، عن ضبط 221 قطعة سلاح ناري بحوزة 189 متهما، شملت (19 بندقية آلية، 35 بندقية خرطوش، 19 طبنجة، 148 فردا محليا، 639 طلقة مختلفة الأعيرة، 30 خزينة متنوعة، 223 قطعة سلاح أبيض).