الحكومة اليابانية تعتزم رفع حالة الطوارئ في طوكيو رغم المخاوف بشأن ارتفاع إصابات كورونا

من المقرر أن تقوم الحكومة اليابانية برفع حالة الطوارئ الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد، في طوكيو، المدينة المضيفة لدورة الالعاب الأولمبية في الصيف المقبل، يوم الاحد المقبل كما هو مخطط، رغم المخاوف بشأن ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس مؤخرا.

وقررت حكومة رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا، اليوم الخميس، أنه ليس هناك داعٍ لتمديد حالة الطوارئ التي كانت قد فُرضت في كانون ثان/يناير الماضي، لأن الإصابات انخفضت بشكل عام وقد تراجع الضغط على النظام الصحي في المدينة.

وفي الوقت نفسه، يحذر بعض الخبراء من أنه في حين تمكنت طوكيو من تقليل معدل الإصابات الجديدة، فإن تراجع الاعداد قد استقر وقد يرتفع مرة أخرى.

ومن المقرر أن تنطلق في 25 مارس الجاري مسيرة الشعلة الأولمبية لدورة طوكيو 2020، التي جرى تأجيلها من العام الماضي إلى العام الجاري بسبب جائحة كورونا، وذلك من مركز "جيه - فيلادج" لتدريبات كرة القدم بالقرب من محطة فوكوشيما دايتشي النووية، وهو المكان الذي شهد أكبر كارثة نووية لليابان قبل عشرة أعوام.

من ناحية أخرى، أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الخميس، تسجيل 323 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن اتش كيه"، إن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في طوكيو قد وصل إلى 116 ألفا و616 حالة.