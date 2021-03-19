نائب وزير السياحة تقرر تشكيل لجنة لمراجعة وتنقيح قاعدة بيانات المرشدين السياحيين

أصدرت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، قرارا بتشكيل لجنة برئاسة إيمان قنديل مساعد وزير السياحة لشؤون الشركات، وذلك لمراجعة وتنقيح قاعدة بيانات المرشدين السياحيين.
وتضم اللجنة في عضويتها الدكتور خالد شريف مستشار الوزير للتحول الرقمي، والمستشار محمد خليفة المستشار القانوني للوزير، وعماد عبد الرازق مدير عام الإدارة العامة للمرشدين، وسمير عبد الوهاب رئيس لجنة تسيير الاعمال بنقابة المرشدين السياحيين، وايمن سعد عضو المكتب الفني لوزير السياحة.
وتختص اللجنة بتنقية جداول المرشدين في سجلات الوزارة وجدول أعضاء النقابة، وكذا استحداث وتفعيل آلية الكترونية بالوزارة لجمع وحفظ بيانات المرشدين السياحيين، وتحديثها بصفة مستمرة، كما تتولى العمل على ربط بيانات المرشدين إلكترونيا مع جميع الجهات المعنية في الدولة، تمهيدا لاستصدار الإدارة تراخيص الإرشاد السياحي لهم.
وتنسق اللجنة مع جميع الجهات المعنية في الدولة من أجل استخراج كارنيهات ممغنطة تحمل بيانات المرشدين السياحيين بعد تعديلها، كما ينص القرار أنه على اللجنة الانتهاء من تلك المهام في مواعد غايته ٤ أشهر من تاريخ القرار تمهيدا لإجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديد للنقابة، ولها أن تستعين بمن تراه مناسبا لإنجاز أعمالها.
ويتولى رئيس اللجنة إعداد تقرير نهائي مفصل بنتائج المهام المشار إليها، وعرضه على نائب وزير السياحة والآثار لاعتماده.