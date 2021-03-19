نائب وزير السياحة تقرر تشكيل لجنة لمراجعة وتنقيح قاعدة بيانات المرشدين السياحيين

أصدرت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، قرارا بتشكيل لجنة برئاسة إيمان قنديل مساعد وزير السياحة لشؤون الشركات، وذلك لمراجعة وتنقيح قاعدة بيانات المرشدين السياحيين.

وتضم اللجنة في عضويتها الدكتور خالد شريف مستشار الوزير للتحول الرقمي، والمستشار محمد خليفة المستشار القانوني للوزير، وعماد عبد الرازق مدير عام الإدارة العامة للمرشدين، وسمير عبد الوهاب رئيس لجنة تسيير الاعمال بنقابة المرشدين السياحيين، وايمن سعد عضو المكتب الفني لوزير السياحة.

وتختص اللجنة بتنقية جداول المرشدين في سجلات الوزارة وجدول أعضاء النقابة، وكذا استحداث وتفعيل آلية الكترونية بالوزارة لجمع وحفظ بيانات المرشدين السياحيين، وتحديثها بصفة مستمرة، كما تتولى العمل على ربط بيانات المرشدين إلكترونيا مع جميع الجهات المعنية في الدولة، تمهيدا لاستصدار الإدارة تراخيص الإرشاد السياحي لهم.

وتنسق اللجنة مع جميع الجهات المعنية في الدولة من أجل استخراج كارنيهات ممغنطة تحمل بيانات المرشدين السياحيين بعد تعديلها، كما ينص القرار أنه على اللجنة الانتهاء من تلك المهام في مواعد غايته ٤ أشهر من تاريخ القرار تمهيدا لإجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديد للنقابة، ولها أن تستعين بمن تراه مناسبا لإنجاز أعمالها.

ويتولى رئيس اللجنة إعداد تقرير نهائي مفصل بنتائج المهام المشار إليها، وعرضه على نائب وزير السياحة والآثار لاعتماده.