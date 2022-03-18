زيلينسكي: أوكرانيا لا تزال تسيطر على مناطق رئيسية

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا لا تزال تسيطر على مناطق رئيسية من البلاد والتي تحاول القوات الروسية السيطرة عليها، بعد أسابيع من هجوم روسيا المتواصل.

وقال زيلينسكي في رسالة عبر الفيديو تم نشرها في وقت مبكرمن اليوم الجمعة عبر منصة تيليجرام إن القوات الأوكرانية ردت على كل هجوم شنته الوحدات الروسية.

وتابع الرئيس الأوكراني أن السكان في مدن مثل ماريوبول في جنوب البلاد وخاركيف في شرقها وتشيرنيهيف في شمالها، والتي لا تزال تحاصرها القوات الروسية، لن يتم التخلي عنهم.

وأضاف أنه بداية من الجيش إلى الكنيسة، كل فرد يفعل كل شيء يمكنه القيام به من أجل الشعب الأوكراني، ووعد "سوف تكونون أحرارا".

كما شكر الرئيس الأمريكي جو بايدن على مساعدته " الجديدة والفعالة".

ووعد زيلينسكي بمساعدة رواد الأعمال وذلك من خلال الحد من الإجراءات الروتينية وتقديم قروض بدون فوائد خلال الصراع المسلح.

وفي غضون ذلك، ظهرت مؤشرات تفيد أن المسرح الذي تعرض للقصف في مدينة ماريوبول المحاصرة ربما كان به عدد أكبر من الأشخاص مما كان يُعتقد في السابق.

وكتب عضو البرلمان الأوكراني سيرهي تاروتا عبر فيسبوك في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة أن 1300 شخص على الأقل ربما كانوا يحتمون داخل المبنى عندما تعرض للقصف يوم الأربعاء. وقال تاروتا إن الادعاء يعتمد على روايات أشخاص كانوا بالداخل وغادروا ماريوبول منذ ذلك الحين.

وحتى الآن ، كانت سلطات المدينة تفترض أن حوالي ألف شخص كانوا داخل المسرح طلبا للحماية.