علاء مرسي: تمسكت بمسلسل ملف سري لأنهم اختاروني في شخصية جديدة

قال الفنان علاء مرسي، إنه متوقف عن الأعمال الرمضانية منذ أربع سنوات، موضحًا أن العودة هذا العام بـ«ملف سري» كانت من خلال منتجي العمل.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «التاسعة»، الذي يعرض عبر فضائية «الأولى»، مساء اليوم الخميس، أنه يقدم في هذا المسلسل شخصية جديدة، متابعًا: «تمسكت بالعمل لأنهم اختاروني في شخصية جديدة من غير ما أعرف الشخصية رايحة فين في السيناريو».

وأوضح أن تفاصيل الشخصية جديدة بالنسبة له كفكرة، فالسيناريو يناقش قضايا مهمة كثيرة في حقبة زمنية معينة، فهو يضم قضايا الشرف والانتماء للوطن، مضيفًا: «أمارس مهمة حقيقية مهمة في هذا المسلسل بغض النظر عن استمتاعي كممثل».

وذكر أنه لم يقابل الفنانة هاني سلامة وجهًا لوجه رغم وجوده في الوسط من سنوات طويلة، لافتًا إلى أنه لم يلتق حتى الآن مع الفنان في مشاهد خلال المسلسل.

مسلسل «ملف سري» من بطولة هاني سلامة، ماجد المصري، عائشة بن أحمد، إدوارد، محمد محمود عبد العزيز، دنيا عبدالعزيز، نضال الشافعي، محسن محيي الدين، أحمد سعيد عبدالغني، إيهاب فهمي، مادلين طبر، كارولين عزمي، علاء مرسي، صبا الرافعي، وإيمان يوسف وغيرهم، ومن تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.