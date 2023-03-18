 سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية واستمرار حركة الملاحة - بوابة الشروق
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سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية واستمرار حركة الملاحة

أ ش أ
نشر في: السبت 18 مارس 2023 - 9:39 ص | آخر تحديث: السبت 18 مارس 2023 - 9:39 ص
تعرضت الإسكندرية لسقوط أمطار متوسطة، لم تؤثر على حركة سير المشاه والسيارات، واستمرت حركة الملاحة بمينائي الإسكندرية والدخيلة وشحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات بشكل طبيعي ومنتظم.

واتخذت محافظة الإسكندرية وأجهزتها التنفيذية وشركة الصرف الصحي كل الاستعدادات والدفع بسيارات تصريف المياه وكسحها وتطهير "الشنايش" لمنع تراكمها.

ووجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية نهاد شاهين، إداراتي الحركة والخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد، وتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والبواخر مع سرعة الانتقال، حفاظا على الممتلكات وأرواح وسلامة الملاحة البحرية.

وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.

يذكر أن الإسكندرية تتعرض حاليا إلى نوة "انواء الشمس الكبيرة"، وتستمر لمدة يومين تصاحبها رياح شرقية.

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