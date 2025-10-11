الأكثر قراءة
تراجع حاد للذهب العالمي بسبب عمليات جني الأرباح
مستشار الرئيس للصحة: ارتفاع إصابات متحور نيمبوس دون حالات تستدعي المستشفيات
رسميا.. استبعاد صلاح وثنائي الوسط من معسكر منتخب مصر
قانونيون: مصور واقعة الفعل الفاضح بالجيزة أساء استخدام مواقع التواصل ويواجه الحبس لمدة تصل لـ5 سنوات
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟
نعم، تنجح تمامًاربما، لكن مؤقتًالا، فشل محتمل
النتـائـج
تصويت
قال مسؤول في الشرطة إن الانفجار الذي وقع في مصنع للمتفجرات بولاية تينيسي الأمريكية أسفر عن مقتل جميع العاملين به.