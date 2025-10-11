 أمريكا.. مقتل جميع العاملين في انفجار بمصنع متفجرات بولاية تينيسي - بوابة الشروق
السبت 11 أكتوبر 2025 8:08 م القاهرة
أمريكا.. مقتل جميع العاملين في انفجار بمصنع متفجرات بولاية تينيسي

د ب أ
نشر في: السبت 11 أكتوبر 2025 - 7:53 م | آخر تحديث: السبت 11 أكتوبر 2025 - 7:53 م

قال مسؤول في الشرطة إن الانفجار الذي وقع في مصنع للمتفجرات بولاية تينيسي الأمريكية أسفر عن مقتل جميع العاملين به.


