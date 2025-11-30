مصرع وفقدان 4 أشخاص في فيتنام جراء العاصفة الإستوائية كوتو

أعلنت السلطات في فيتنام، اليوم الأحد، مصرع ثلاثة أشخاص وفقدان رابع جراء العاصفة الإستوائية "كوتو" التي اقتربت من سواحل البلاد ويصاحبها رياح قوية وأمطار غزيرة.

وأصدرت السلطات - حسبما نقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أوامر للقوارب بالتوجه إلى الشاطئ بسبب ارتفاع الأمواج مع اقتراب وصول العاصفة، كما أعلنت أيضا تحويل مسار العشرات من الرحلات الجوية لسوء الأحوال الجوية.

بدورها، أعلنت وزارة البيئة غرق قاربين أحدهما في مقاطعة "خان هوا" والآخر في "لام دونج" مما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وفقدان شخص رابع وجاري البحث عنه في الوقت الحالي.

من جانبها، توقعت هيئة الأرصاد الجوية في فيتنام أن تستمر الأمطار الغزيرة في الهطول على العديد من المناطق مع اقتراب وصول العاصفة "كوتو" التي تبعد نحو 300 كيلومتر عن شواطئ البلاد في الوقت الحالي.

يذكر أن فيتنام تقع في واحدة من أكثر مناطق الأعاصير المدارية نشاطا على وجه الأرض.. وتتأثر عادة بعشرة أعاصير أو عواصف سنويا.

وقد تسببت الكوارث الطبيعية في مقتل أو فقدان أكثر من 400 شخص هذا العام في فيتنام .. كما تسببت في حدوث أضرار تجاوزت قيمتها 3 مليارات دولار أمريكي، وفقا للمكتب الوطني للإحصاء.