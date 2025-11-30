 بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية المبكرة في قيرغيزستان - بوابة الشروق
أ ش أ
نشر في: الأحد 30 نوفمبر 2025 - 9:25 ص | آخر تحديث: الأحد 30 نوفمبر 2025 - 9:25 ص

انطلقت صباح اليوم الأحد عمليات التصويت في الانتخابات البرلمانية المبكرة في قيرغيزستان، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام ملايين الناخبين لاختيار أعضاء البرلمان الجديد في ظل أجواء من الترقب السياسي.

وأوضحت وكالة أنباء آكي برس القيرغيزية، إن البلاد تنتخب اليوم 90 نائبًا للدورة البرلمانية الثامنة حيث يُجرى التصويت بنظام الأغلبية فيما يتنافس 460 مرشحًا على مقاعد البرلمان.

وفي وقت سابق، أفادت اللجنة المركزية للانتخابات في الجمهورية في تصريحات صحفية بأن جميع مراكز الاقتراع مجهزة بصناديق اقتراع إلكترونية، والتي ستنقل النتائج الأولية إلى خادم مركزي فور إغلاق باب التصويت. ومع ذلك، سيتم إعلان النتائج الرسمية بعد فرز يدوي للأصوات، ومن المتوقع إعلان النتائج النهائية بحلول 15 ديسمبر المقبل.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في قوائم الناخبين في قيرغيزستان 4.294 مليون شخص. وقد فُتح لهم 2492 مركز اقتراع داخل الجمهورية، و100 مركز اقتراع في 89 مدينة في 34 دولة مفتوحة للتصويت في الخارج.

