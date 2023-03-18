روسيا تعلن تمديد صفقة الحبوب لمدة 60 يوما فقط

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، موافقة الجانب الروسي على تمديد "مبادرة حبوب البحر الأسود" لمدة 60 يوما فقط.

وقالت زاخاروفا: "نؤكد مرة أخرى. وافقت روسيا الاتحادية على تمديد الاتفاق لمدة 60 يوما"، بحسب موقع "روسيا اليوم"الاخباري.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه اعتبارا من اليوم، تم تمديد اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود بناء على المحادثات التي أجريت بشكل مكثف في الفترة الماضية، دون ذكر المدة.

كما أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، تمديد "صفقة الحبوب"، ودعت الأمم المتحدة الأطراف إلى مضاعفة الجهود لتنفيذ الصفقة بشكل كامل.

وانتهى العقد في 18 نوفمبر 2022، لكنه تم تمديده تلقائيا لمدة 120 يوما حتى 18 مارس، دون اعتراض أي من الأطراف.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إنه "لم ترد مثل هذه الاعتراضات"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الجانب الروسي يسمح بتمديد تقني لـ"مبادرة البحر الأسود" لتصدير الحبوب الأوكرانية دون أي تغييرات في الشروط والنطاق.

والصفقة هي جزء من اتفاق شامل ينص، من بين أمور أخرى، على رفع الحظر عن الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وأشارت موسكو إلى أن هذا هو بالضبط ما لم يتم تنفيذه في الصفقة. وفي الوقت نفسه، كانت هناك تأكيدات من الأمم المتحدة بأنه سيتم رفع القيود.