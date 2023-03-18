تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن ماراثون انتخابات الصحفيين، التي أجريت أمس الجمعة، مشيرا إلى أن المشهد كان به تنافس شريف.



وقال خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، مساء السبت، إن نقابة الصحفيين ليست بيتا للصحفيين فقط، ولكنها بيت لكل المصرين، وهي قلعة وبيت الحريات.



وأضاف: «الانتخابات خلصت امبارح، واللى عجبني في الموضوع إن الصحفيين بيكونوا وراء ما اخترته الجمعية العمومية، ودي النقابة القوية والصحافة الحرة».



وأشار إلى أن خالد البلشي نجح في الفوز بمقعد نقيب الصحفيين للمرة الأولى له كمرشح، قائلا: «البلشي ليس رئيس تحرير لمؤسسة صحفية قومية، أو يعمل في مؤسسة قومية، وكمان هو معارض للرئيس السيسي، وليس مع الدولة، خالد معارض».



وقال: الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، قالت كلمتها أمس.



