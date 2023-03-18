تقرير: تزايد الضغط على نتنياهو وسط احتجاجات في إسرائيل للأسبوع الحادي عشر

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احتج آلاف الأشخاص مجددا اليوم السبت، في إسرائيل ضد الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل للحكومة الدينية اليمينية التي يدينها منتقدون باعتبارها مناهضة للديمقراطية.

وخلال الاحتجاجات التي دخلت أسبوعها الحادي عشر قام المتظاهرون بمسيرة في وسط تل أبيب وحمل بعضهم الأعلام الإسرائيلية ولافتات احتجاج مكتوب عليها "لا للدكتاتورية" و"إسرائيل لم تصبح إيران بعد".

وتم تنظيم مسيرات أيضا في مدن مثل القدس وحيفا وبئر السبع.

ويحتج آلاف الأشخاص ضد الإصلاحات المزمعة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منذ ما يربو على شهرين.

ووفقا لخطط الحكومة الإسرائيلية، سيكون بمقدور البرلمان مستقبلا نقض قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، إلى جانب إعطاء السياسيين نفوذا أكبر في تعيين القضاة.

ويرى منتقدون أن هذا يمثل تهديدا لمبدأ الفصل الديمقراطي بين السلطات. كما يخشون من أن الإصلاحات قد تسمح لنتنياهو بالإفلات من إدانته في محاكمته بالفساد.

وترغب حكومة نتنياهو في تسريع التعديلات بحلول نهاية الشهر الجاري. وقد وافق البرلمان على العناصر الأساسية للتعديلات في القراءة الأولى.

ورفض نتنياهو مقترحا للتسوية قدمه الرئيس إسحق هرتسوج الأربعاء الماضي، وأشار إلى أنه غير متوازن ولن يؤدي إلا إلى ترسيخ الوضع الحالي.

ودعمت المعارضة الاقتراح، وقال يائير لبيد زعيم المعارضة: "إنه ليس مثاليا، لكنه بمثابة تسوية عادلة تسمح لنا بالعيش هنا معا".