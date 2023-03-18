مصرع 14 شخصا إثر انهيار سقف مخزن شمالي الهند

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أعلنت السلطات المحلية في الهند، مصرع 14 شخصا إثر انهيار سقف مخزن بطاطس في ولاية أوتار براديش شمالي البلاد.

ونقلت وكالات أنباء عن مفوض الإغاثة بالولاية برابهو إن. سينج، إفادته بمصرع 14 شخصًا في حادث انهيار سقف مبنى لتخزين البضائع.

وأشار المسئول الإغاثي، إلى إنقاذ 10 آخرين من تحت الأنقاض.

ووقع الحادث في بلدة شاندوسي بمنطقة سامبال التابعة لـ"أوتار براديش" بعد ظهر الخميس.

وبدأت القوة الوطنية للاستجابة للكوارث وفرق قوة الاستجابة للكوارث التابعة للحكومة عملية إنقاذ على الفور.

وأعلن رئيس وزراء ولاية أوتار براديش يوجي أديتياناث، الذي التقى الجرحى في المستشفى، قرار تقديم تعويض لأقارب الضحايا والمصابين أيضًا.

كما أمرت حكومة الولاية أيضًا بفتح تحقيق للكشف عن ملابسات الحادث.

ووصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الحادث بأنه "مأساوي".

وقال مودي: "أتقدم بالتعازي لأسر الذين فقدوا أرواحهم في هذا الحادث.. وتحت إشراف حكومة الولاية، نبذل كل الجهود الممكنة للإغاثة والإنقاذ.. أتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".