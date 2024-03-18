العراق يخفض متوسط صادراته النفطية نحو 150 ألف برميل يوميا

قرر العراق، اليوم الاثنين، خفض متوسط صادرات النفط الخام إلى الأسواق العالمية نحو 150 ألف برميل يوميا لتصبح عند مستوى ثلاثة ملايين و300 ألف برميل يوميا للأشهر المقبلة.

وذكرت وزارة النفط العراقية، في بيان صحفي اليوم، أن هذا القرار جاء "لامتصاص الزيادة المسجلة على العراق لشهري يناير وفبراير الماضيين".

وأكدت الوزارة الالتزام بالتخفيض الطوعي المتفق عليه داخل منظمة أوبك وحلفائها، مشيرة إلى أن إنتاج النفط الخام في إقليم كردستان العراق لايزال خارج التنسيق والاتفاق مع الحكومة الاتحادية ولأجل معالجة ذلك فقط بادرت وزارة النفط إلى تخفيض صادرات النفط إلى معدل ثلاثة ملايين و300 الف برميل يوميا للأشهر القادمة لامتصاص الزيادة المسجلة على العراق للشهرين الماضيين.

وحسب بيانات شهرية لوزارة النفط العراقية فإن متوسط صادرات النفط الخام العراقية تصل إلى ثلاثة ملايين 450 ألف برميل يوميا من حقول وسط وجنوبي البلاد وكركوك فيما لاتزال صادرات العراق النفطية من حقول كردستان إلى ميناء جيهان التركي متوقفة منذ عام بسبب خلافات بين وزارة النفط والشركات العاملة في إقليم كردستان.