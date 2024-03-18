أجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، عن سؤال ورد إليه مفاده: «هل يجوز للرجل الصائم تقبيل الزوجة في نهار رمضان؟».



وقال خلال تقديمه لبرنامج «اسأل المفتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، إنه ثبت عن النبي محمد – صلى الله عليه وسلم - أنه يُقبل بعض زوجاته وهو صائم، مشيرًا إلى أن الأمر ورد في حديث صحيح.



وأضاف: «لكن الأمر يحتاج لضبط النفس، فنحن نخشى من أن يتطور الأمر إلى ما لا يحمد عقابه، وننصح الصائم بالابتعاد عن مثل تلك الأمور في نهار رمضان».



وبسؤاله: «على أي توقيت يفطر المسافر بالطائرة؟»، أوضح أن المسافر بالطائرة عليه أن ينظر إلى حركة الشمس، منوهًا أن وقت الغروب في السماء قد يختلف عن وقت غروبها على الأرض.



وأكمل: «لو دخلت أجواء القاهرة وسمعت المؤذن يؤذن في الأسفل، لكنك ترى الشمس من الطائرة وأنت مازلت في الجو، فلا يحق لك الإفطار على الآذان، إنما تفطر عندما يقول لك قائد الطائرة أن الشمس غابت وحان وقت الإفطار».



واستطرد: «عندما زرنا برج خليفة في دبي قالوا إن توقيت الصلوات يتأخر دقيقة أو اثنين في الأدوار العليا مقارنة بالدور الأرضي، ولذلك يجب أن تنتظر إلى أن يغيب قرص الشمس».





