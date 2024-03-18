المحكمة الدستورية في كرواتيا تمنع الرئيس ميلانوفيتش من الترشح لرئاسة الوزراء

قالت أعلى محكمة في كرواتيا إن القرار المفاجئ الذي اتخذه الرئيس زوران ميلانوفيتش بخوض الانتخابات المقررة الشهر المقبل ليصبح رئيس وزراء البلاد "لا يتوافق" مع دوره كرئيس للدولة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ميروسلاف سيباروفيتش، رئيس المحكمة الدستورية في زغرب قوله إن ميلانوفيتش لا يمكنه خوض الانتخابات أو الترشح ضمن قائمة حزب أو كمرشح لرئاسة الوزراء دون الاستقالة من منصبه كرئيس للبلاد. وقال ميلانوفيتش إنه سيتنحى فقط من منصبه كرئيس للبلاد بعد تحقيق الانتصار في الانتخابات المقررة في 17 أبريل.

ويتسبب القرار في مواجهة دستورية محتملة حيث تتنازع المحكمة مع رئيس البلاد الذي يخوض حملة انتخابية تنافسية، حيث قالت إنها يمكن أن تلغي الانتخابات تماما إذا لم يمتثل ميلانوفيتش لقرارها. وينص دستور كرواتيا على أن الرئيس هو شخصية غير حزبية تعمل على الحفاظ على استقرار البلاد.

إلا أن ميلانوفيتش أشار في نهاية الأسبوع إلى أنه سيمضى قدما في سعيه لخلافه رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش، وهو منافس شديد، بغض النظر عن حكم المحكمة.

ويذكر أن رئيس وزراء كرواتيا لا يتم انتخابه بشكل مباشر، ولكن يتم ترشيحه بواسطة الأغلبية الحزبية في البرلمان، الأمر الذي يعني أن محاولته يمكن أن تنجح حتى إذا لم يكن مدرجا في أوراق الاقتراع.