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تشافي مهدد بالغياب عن مباراة برشلونة وريال مدريد

زيـاد الميـرغني
نشر في: الإثنين 18 مارس 2024 - 11:01 م | آخر تحديث: الإثنين 18 مارس 2024 - 11:01 م

كشفت تقارير صحفية أن هناك شكوك حول غياب مدرب فريق برشلونة، تشافي هيرنانديز، عن مباراة «الكلاسيكو» أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني في شهر أبريل المقبل.

ويحتضن ملعب «سانتياجو برنابيو» معقل الملكي مباراة الفريقين في الدوري الإسباني، يوم 21 أبريل القادم.

ووفقًا لـ صحيفة «سبورت» الإسبانية أن مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز قد لا يتمكن من التواجد في مباراة ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن السبب هي العقوبة التي تعرض لها تشافي بعد طرده في مباراة الأمس أمام أتلتيكو مدريد.

وحصل تشافي على بطاقة حمراء نتيجة اعتراضه على قرارات الحكم.

وأفادت بأن برشلونة لا ينوي الاستئناف ضد عقوبة تشافي، والتي من المتوقع أن تكون بالإيقاف لمدة مباراتين، أي لن يكون متواجدًا أمام لاس بالماس وقادش.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يُعاقب تشافي بالإيقاف لمباراة ثالثة، لكونها مخالفة متكررة من تشافي.

يذكر أن تشافي قد حصل على 6 بطاقات صفراء وبطاقتين حمراويتين في الموسم الحالي من الدوري الإسباني.


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